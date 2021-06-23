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وزيرة التضامن: إدخال الفقراء ضمن منظومة الشمول المالي طفرة في حياة الريف المصري

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك أكثر من 20 جهة تعمل في ملف "حياة كريمة" الذي يشرف عليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت "نفين" في حوارها عبر سكايب مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء أن الموازنة التي خصصتها الدولة لهذه المبادرة تمثل أكبر موازنة توضع لمشروع على مدار تاريخ مصر وهي أعلى من موازنة قناة السويس.

وأشارت إلى أن إدخال الفقراء ضمن منظومة الشمول المالي يمثل طفرة في حياة المواطنين في الريف المصري، مؤكدة أن الوزارة تقوم بعدد من برامج الحماية الاجتماعية التي تمس حياة المواطن من خلال برامج تكافل وكرامة الذي يقدم دعم نقدي للصحة والتعليم والرعاية الصحية للأطفال.

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي جزء كبير من مخصصاتها من ميزانية الدولة والجزء الآخر يأتي من صناديق المجتمع المدني وهيئات دولية وبعض المؤسسات الدينية خاصة مؤسستي الأزهر والأوقاف.

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