لبنان أخر المتأهلين لمجموعة مصر بكأس العرب بعد تجاوز چيبوتى









أكمل منتخب لبنان عقد المنتخبات المتأهلة للمجموعة الرابعة بكأس العرب والتى تضم مصر و السودان والجزائر بعدما تجاوز منتخب چيبوتى بفوزه بهدف دون رد فى المباراة التى إنتهت قبل لحظات وأقيمت باستاد خليفة الدولى بالدوحة.





سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب هلال الحلوة مع الدقيقة 46 وتحديدا بعد إنطلاقة الشوط الثانى مباشرة حيث تغير أداء المنتخب اللبنانى كليا بالشوط الثانى للأفضل مقارنة بالشوط الأول الذى لم تظهر فيه خطورة من الجانبين.





وتلاقى لبنان مصر فى إفتتاح مبارياتهما ببطولة كأس العرب فى الأول من ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.



