أحمد موسى يطالب "السراج" بالاعتذار إلى الشعب الليبي: مسؤول عن تواجد المرتزقة (فيديو)

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن العالم يرفض وجود أية مرتزقة في ليبيا، مطالبًا رئيس المجلس الرئاسي السابق فايز السراج بالاعتذار للشعب الليبي بسبب ادخاله المترزقة إلى ليبيا، قائلا: "على فايز السراج الاعتذار إلى الشعب الليبي، كونه سببا في تواجد قوات الاحتلال المتواجدة في بلاده".



وتابع "موسى"، خلال برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء،: "مؤتمر برلين 2 طالب بأهمية خروج المرتزقة من ليبيا"، مشيرا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حصل على ثروات الشعب الليبي عبر المرتزقة.



وأكد "موسى"، أن المرتزقة ارتكبوا جرائم حرب في ليبيا، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسؤول عما حدث من جرائم ضد الشعب الليبي.

