فيورنتينا يضم جونزاليس من شتوتجارت

أعلن نادي شتوتجارت الألماني في بيان اليوم الأربعاء أن مهاجمه الأرجنتيني جونزاليس سوف ينتقل إلى صفوف فيورنتينا الإيطالي.





وذكر نادي شتوتجارت في بيانه أن انتقال اللاعب صاحب الـ23 عاما إلى فريق الدرجة الأولى الإيطالي ينتظر اللمسات الأخيرة.





من جانبه أعلن فيورنتينا أن جونزاليس سيوقع على عقد مدته خمسة أعوام.





ووفقا لوسائل إعلام إيطالية، فإن قيمة الصفقة بلغت 23 مليون يورو (5ر27 مليون دولار).





وكان جونزاليس قد انتقل إلى شتوتجارت قادما من أرجنتينوس جونيورز عام 2018، حيث ساعد الفريق في العودة إلى الدوري الألماني الممتاز (بوندسليجا) في عام 2020.





وفي الموسم الماضي عانى المهاجم الأرجنتيني من الإصابات ليشارك في 15 مباراة فقط مع الفريق.





ويعد جونزاليس ثاني لاعب مهم يغادر شتوتجارت، وذلك بعد رحيل الحارس جورج كوبل إلى بوروسيا دورتموند.



