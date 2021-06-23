جامعة الأزهر تستعد للمشاركة بإصدارات علمية في معرض القاهرة الدولي للكتاب



وتناول الاجتماع الاتفاق على اختيار عدد من المجلات العلمية المحكمة بمختلف الكليات العربية والشرعية والعلمية بالقاهرة والوجهين البحري والقبلي

يذكر أن جامعة الأزهر تشارك فى معرض القاهرة الدولي للكتاب برعاية فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة ويشرف على جناحها الدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري.

يعكف أساتذة جامعة الأزهر على إعداد الاصدارات العلمية التي ستشارك بها الجامعة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث عقدت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعًا حضره الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور سلامه داود الأستاذ بجامعة الأزهر، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور عبده إبراهيم عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة والدكتور عبدالفتاح العواري عميد كلية أصول الدين بالقاهرة والدكتورة أماني الشريف عميدة كلية الصيدلة بنات والدكتور عبد المنعم فؤاد عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين السابق والدكتورة عزيزة الصيفي الأستاذة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، والدكتورة خلود حسام عميدة كلية التجارة بأسيوط، والدكتورة هناء العبيسي وكيلة طب بنات، والدكتور أسامه فاخر رئيس قسم طب المجتمع وطب الصناعات، والدكتور شاكر موسى الأستاذ بكلية اللغات والترجمة والدكتور أحمد القاياتي الأستاذ بكلية الشريعة والقانون.