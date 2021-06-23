Advertisements

جامعة الأزهر تستعد للمشاركة بإصدارات علمية في معرض القاهرة الدولي للكتاب

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
يعكف أساتذة جامعة الأزهر على إعداد الاصدارات العلمية التي ستشارك بها الجامعة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث عقدت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعًا حضره الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور سلامه داود الأستاذ بجامعة الأزهر، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور عبده إبراهيم عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة والدكتور عبدالفتاح العواري عميد كلية أصول الدين بالقاهرة والدكتورة أماني الشريف عميدة كلية الصيدلة بنات والدكتور عبد المنعم فؤاد عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين السابق والدكتورة عزيزة الصيفي الأستاذة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، والدكتورة خلود حسام عميدة كلية التجارة بأسيوط، والدكتورة هناء العبيسي وكيلة طب بنات، والدكتور أسامه فاخر رئيس قسم طب المجتمع وطب الصناعات، والدكتور شاكر موسى الأستاذ بكلية اللغات والترجمة والدكتور أحمد القاياتي الأستاذ بكلية الشريعة والقانون. 

وتناول الاجتماع الاتفاق على اختيار عدد من المجلات العلمية المحكمة بمختلف الكليات العربية والشرعية والعلمية بالقاهرة والوجهين البحري والقبلي
يذكر أن جامعة الأزهر تشارك فى معرض القاهرة الدولي للكتاب برعاية فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة ويشرف على جناحها الدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري. 

أخبار تهمك

مفاجأة سارة في الأهلي قبل أيام من موقعة الترجي

منذ ساعتين

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

مصدر بالأهلي يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة التفاوض مع نجم فنربخشة

منذ ساعة

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

منذ ساعة و 13 دقيقة

موسيماني يستقر على مشاركة نجم الأهلي أساسيا أمام الترجي

منذ ساعة

الفجر الرياضي يكشف طلبات الرجاء لانتقال «رحيمي» إلى الأهلي

منذ 35 دقيقة

عاجل - الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موقف مصطفي محمد من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الجديدة.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. تعيين سفير جديد لمصر في إثيوبيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 7 ساعات

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 10 ساعات

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من المحكمة يحدد مصير "مجدي عبد الغني" بقضية الميراث

منذ ساعة و 10 دقيقة

موسيماني يُعلنها ويُقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:22 م

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

06:31 م

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

05:00 م

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:10 ص

مصدر بالأهلي يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة التفاوض مع نجم فنربخشة

08:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى