الدفع بسيارتي إطفاء لإخماد حريق إندلع خلف وزارة الزراعة

دفعت قوات الدفاع المدني بالجيزة بسيارتي إطفاء لإخماد حريقًا إندلع مخلفات زراعية، خلف المتحف الزراعي، بمنطقة الدقي وسط المحافظة.



تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من قطعة أرض خلف وزارة الزراعة.



ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارتي إطفاء.



وكشفت المعاينة الأولية نشوب الحريق بمخلفات زراعية، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وجار محاولات السيطرة على الحريق.