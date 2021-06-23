Advertisements

الدفع بسيارتي إطفاء لإخماد حريق إندلع خلف وزارة الزراعة

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 09:12 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
دفعت قوات الدفاع المدني بالجيزة بسيارتي إطفاء لإخماد حريقًا إندلع مخلفات زراعية، خلف المتحف الزراعي، بمنطقة الدقي وسط المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من قطعة أرض خلف وزارة الزراعة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارتي إطفاء.

وكشفت المعاينة الأولية نشوب الحريق بمخلفات زراعية، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وجار محاولات السيطرة على الحريق.

أخبار تهمك

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. تعيين سفير جديد لمصر في إثيوبيا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة سارة في الأهلي قبل أيام من موقعة الترجي

منذ ساعتين

عاجل.. موقف مصطفي محمد من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 4 ساعات

الفجر الرياضي يكشف طلبات الرجاء لانتقال «رحيمي» إلى الأهلي

منذ 36 دقيقة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مصدر بالأهلي يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة التفاوض مع نجم فنربخشة

منذ ساعة

قرار عاجل من المحكمة يحدد مصير "مجدي عبد الغني" بقضية الميراث

منذ ساعة و 11 دقيقة

بعد التعاقد مع كريم فؤاد.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يُعلنها ويُقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على مشاركة نجم الأهلي أساسيا أمام الترجي

منذ ساعة و 6 دقيقة

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الجديدة.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:22 م

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

06:31 م

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

05:00 م

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:10 ص

مصدر بالأهلي يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة التفاوض مع نجم فنربخشة

08:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى