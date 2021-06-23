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شاهد.. سائق أتوبيس يتعاطى المخدرات ويعرض حياة عشرات الركاب للخطر

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 09:17 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد سائق "أتوبيس" يتعاطى مواد مخدرة أثناء قيادته، مما تسبب في عدم قدرته على قيادة الأتوبيس المحمل بالركاب في منطقة النهضة بدائرة قسم السلام.

وأظهر الفيديو توثيق أحد الركاب الواقعة بعد دقائق من تحرك قائد الأتوبيس من منطقة النهضة بدائرة قسم السلام، بعدما توقف السائق نتيجة فقد السيطرة على القيادة.

وحاول مصور الفيديو، التحدث مع السائق الذى ظهر في حالة عدم إدراك وفاقد التصرف والسيطرة على الأتوبيس قيادته، وقال موثق الفيديو: "هذا السائق بمجرد أن تحرك فقد السيطرة، وده ناتج عن تناوله مخدرات.. إزاي أتوبيس يقوده شخص يتناول مواد مخدرة ومعاه أرواح".

وعلى الفور، أنزل أحد الركاب السائق، لتسيير الحركة المروية، بينما تفحص الأجهزة الأمنية الواقعة، لضبط السائق الذى ظهر في الفيديو، والتحقق من صحة الفيديو المتداول.
شاهد.. سائق أتوبيس يتعاطى المخدرات ويعرض حياة عشرات الركاب للخطر
شاهد.. سائق أتوبيس يتعاطى المخدرات ويعرض حياة عشرات الركاب للخطر
شاهد.. سائق أتوبيس يتعاطى المخدرات ويعرض حياة عشرات الركاب للخطر
شاهد.. سائق أتوبيس يتعاطى المخدرات ويعرض حياة عشرات الركاب للخطر
شاهد.. سائق أتوبيس يتعاطى المخدرات ويعرض حياة عشرات الركاب للخطر
شاهد.. سائق أتوبيس يتعاطى المخدرات ويعرض حياة عشرات الركاب للخطر

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سائق اتوبيس تعاطي المخدرات بوابة الفجر النهضة الفجر

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