د. مصطفي السعداوي يكتب: رسالة إلى (حنين حسام).. الشعب المصري طير العصافير

القانون الجنائي مربي للشعوب.. أو هو المهد الذي يولد منه المستقبل.. انطلاقا من هنا تعنى القاعدة الجنائية بمواجهة كل صور الخروج على التنظيم المجتمعي بقواعد عقابيه لا تعرف التمييز بين المخاطبين باحكامها تقدر بقدر جسامة تلك الجرائم. وقد جاء الحكم الصادر غيابيا في حق حنين حسام تطبيقا لتلك القاعدة التي وضعها المشرع وطبقها القاضي وفق تنظيم اجرائى يقبل صنوف الطعون المقرره قانونا ضمانا لصحة وسلامة الحكم قانونا.





وقد جاءت جرائم الاتجار بالبشر ضمن طائفة الجرائم الأشد خطوره في التنظيم التشريعي المصري وقد أوجب ذلك فرض عقوبات مشددة لها اتساقا مع التشريعات المقارنة. وليس مدلول الاتجار بالبشر يتوقف عند بيع الإنسان بل إن المصطلح يمتد ليشمل العديد من الأفعال.. وهو ما يفرض علينا البحث عن الإجابة كيف اتجرت جنين حسام في البشر؟.





اولا.. لازم حضرتك أن لجسد الإنسان حرمة محميه بنص الدستور في المادة ٦٠ بنصها «لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو عملية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية على النحو الذي ينظمه القانون».





أما المشرع المصري فقد نص علي يعاقب من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر. وبالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أى من الحالات الآتية.





إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.





- إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحًا.





- إذا كان الجانى زوجًا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.





- إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه.

- إذا كان المجنى عليه طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

ويبقي التساؤل حنين عملت ايه؟





- باختصار هي عملت اكاونت وحرضت جمهور كبير من البنات ان يسجلوا عن طريقها ثم يقوم من سجل بالدخول وفتح الكاميرا فيجيلهم كوينات وتكسب حنين من نسبة الكوينات ديه علي طول والمكسب مش هيخلص وفي نفس الوقت هي لم تدعوهم يدخلو روم برايفت خالص هي قالت بالحجات ... يبقي لو دخلو مثلا ٢٠٠٠ بنت وكل بنت باخد ٢٠٪ من ارباحها وهنعتبر كل واحده كسبت ١٠٠ دولار بس يبقي هي كسبت وهي نايمه في بيتها ٤٠ الف دولار من غير ماتعمل اي حاجه.





وهنا القضية علشان بس الناس اللي بتقارنها بالممثلين والناس اللي بترقص والكلام ده ... باختصار هي بتاخد عموله علي بنات بتشتغل في (الدعارة) يبقي هنا هي ايه؟؟؟ ( اتجار ) وبتضحك علي البنات اللي سنها صغير علشان يفتحو لايف بس لكن الحقيقة هما كده بيشتغلوا في الدعارة يبقي هنا قضية ايه؟؟؟ (اتجار بالبشر)

- لو لسه حضرتك متعاطف معاها فخلي بالك ان كان ممكن بنتك او اختك او اي حد بريء يقع في المصيدة ديه وطبعا انت مش هتكون فاهم نهائي اللي بيحصل دة موضوع جديد وغريب وكنت هتلاقي بنتك قاعده عادي بلبسها وكل حاجه بس فاتحة الموبايل وطبعا عمرك ما هييجي في بالك ان بنتك بتشتغل في الدعاره تخيل؟؟؟؟؟؟؟؟