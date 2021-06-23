مدير "المحاصيل الحقلية" يكشف تفاصيل زراعة الأزر الجاف في الوادي الجديد (فيديو)



وأشار إلى أن الأرز الجاف ليس مصطلحًا علميًا دقيقًا، ولكن المقصود به هو زراعة أرز يتحمل طول فترات الري، ويمكن بهذه التقنية الحصول على محصول اقتصادي يروى كل 8 إلى 10 أيام مثل المحاصيل الزراعية الجافة الأخرى.



وأوضح أنه تم زراعة عدد كبير من أفدنة الأرز الجاف بمحافظة الوادي الجديد بعد قرار محافظ الوادي الجديد بزراعة 5 آلاف أفدنة لزراعة الأصناف التي تتحمل نقص المياه.



وأكد أن زراعة محصول الأرز الجاف يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، لافتًا إلى أن زراعته يعتبر اقل تكلفة وأكثر إنتاجية من الزراعة التقليدية.

كشف مجاهد عمار، نائب مدير معهد المحاصيل الحقلية، التفاصيل المتعلقة بزراعة الأرز الجاف كبديل عن الأرز المائي في محافظة الوادي الجديد.وقال "عمار" في حواره عبر سكايب ببرنامج "مال وأعمال" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأربعاء إن الأرز من المحاصيل الإستراتيجية الهامة والاقتصادية التي تعتبر أساس في كل بيت وأسرة مصرية.وأضاف أن زراعة الأرز أيضًا يعتبر كسياج لحماية الدلتا من التسرب الملحي لمياه البحر لشمال الدلتا، ولذلك بدأ التفكير في استخدام تقنية جديدة في زراعته.