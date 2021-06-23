قرار حاسم من الأهلي بشأن تجديد عقد ثنائي الفريق

استقر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تأجيل ملف تجديد عقد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.





ومن المنتظر أن تنتهي عقود كل من التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق وعمرو السولية لاعب وسط الفريق، بنهاية الموسم المقبل.





وجاء قرار مجلس الإدارة في تأجيل المفاوضات مع الثنائي، حتى الانتهاء من مشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا، والتركيز في الوقت الحالي على منح الفريق الصفاء الكامل من أجل المنافسة على الاحتفاظ باللقب القاري.





ومن المنتظر أن يواجه المارد الأحمر نظيره الترجي الرياضي التونسي، مساء يوم السبت المقبل على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز ذهابًا بهدف دون رد.



