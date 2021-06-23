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المنتخب السعودي تحت 20 عام يواجه منتخب اليمن في ثاني لقاءات كأس العرب

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 09:26 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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يخوض المنتخب السعودي تحت 20 عامًا غدًا مباراته الثانية ضمن بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، التي تستضيفها مصر حتى السادس من شهر يوليو المقبل.

ويلاقي "الأخضر" منتخب اليمن في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر (الثامنة مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب الدفاع الجوي.

على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية اليوم على الملعب الرديف لملعب القاهرة، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًا للتنشيط الهجومي، أعقبه العمل على الكرات الثابتة.

يُذكر أن قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة وضعت "الأخضر" في المجموعة الرابعة وإلى جانبه منتخبات تونس وأوزبكستان واليمن.

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المنتخب السعودي التدريب

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