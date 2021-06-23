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كارثة أخلاقية.. سقوط مدرس يتحرش بالفتيات داخل المدرسة في القليوبية
الأربعاء 23/يونيو/2021 - 09:29 م
محمد ضوه
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ضبطت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، مدرسا، لتحرشه ببعض الفتيات بإحدى المدارس بمدينة بنها.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا بشأن قيام مدرس، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها، بالتحرش ببعض الفتيات دخل إحدى المدارس بالقليوبية أثناء شرح الحصص الدراسية.
وجرى على الفور فحص البلاغ، وانتقلت قوات قسم شرطة ثان بنها، وجرى تحديد مرتكب الواقعة وضبطه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
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