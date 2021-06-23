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نجم الدنمارك يوجه رسالة خاصة إلى الجماهير

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
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أبدى أندرياس كريستنسن مدافع المنتخب الدنماركي لكرة القدم امتنانه للجماهير في بلاده على دعم المنتخب بشكل قوي خلال رحلته الصعبة في بطولة كأس أوروبا "يورو 2020".

وقال كريستنسن يوم الأربعاء :هذا شيء لن ننساه أبدا. فهو يشكل أمرا هائلا بالنسبة لنا. ونحن ممتنون لذلك.

وشهدت بداية مشوار المنتخب الدنماركي في "يورو 2020" حالة من الارتباك، حيث تعرض كريستيان إريكسن لاعب الفريق لنوبة قلبية وسقط على أرضية الملعب خلال المباراة الأولى أمام المنتخب الفنلندي في كوبنهاغن.

وخسرت الدنمارك تلك المباراة ثم المباراة الثانية أمام المنتخب البلجيكي المصنف الأول على العالم، لكنه استعاد توازنه بالفوز على نظيره الروسي 4 - 1 في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات دور المجموعات ليحصل ثلاث نقاط كانت كافية لتأهله إلى دور الستة عشر من المركز الثاني في المجموعة الثانية.

ويلتقي المنتخب الدنماركي في دور الستة عشر نظيره الويلزي يوم السبت المقبل في أمستردام.

وقال كريستنسن لاعب تشيلسي الإنجليزي: التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا كان إنجازا كبيرا. لكن هذا الفوز أمام روسيا كان يحمل مذاقا خاصا، نحن وبقية الدنماركيين مررنا بالكثير، لذلك حمل هذا الفوز شعورا رائعا.

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