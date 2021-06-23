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أحمد موسى عن مباراة الأهلي: ربنا يكرمنا وأفشة يجيب القاضية القاتلة

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 11:13 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن فريق الأهلي لم يحسم تأهله رغم فوزه على الترجي التونسي بهدف للا شيء في مباراة الذهاب، مؤكدا أن مباراة العودة يوم السبت المقبل في القاهرة صعبة.

وأضاف "موسى" خلال برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"،مساء الأربعاء، أن لاعبي الأهلي أجروا تدريبات اليوم استعدادا لمباراة العودة على ملعب التتش بالجزيرة، معربا عن أمنيته بفوز الشياطين الحمر وعبوره الترجي: «ربنا يكرمنا وقفشة يجيب القاضية القاتلة.. ميهمناش مين اللي يسجل المهم نكسب».

وأشار إلى أن لاعب النادي الأهلي السابق أحمد بلال، وعلاء عزت، الناقد الرياضي، يحلان ضيوفا على البرنامج للتعليق على مباراة الأهلي بعد قليل.

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