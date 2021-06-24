طلب مبالغ مالية مقابل الغش.. قصة مراقب امتحانات الدبلوم الفني بالبحر الأحمر

قررت لجنة التحقيق الخاصة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، مساء الأربعاء، إخلاء طرف مراقب امتحانات بشهادة الدبلوم الفني الثانوي الفندقي، بعد طلبه مبالغ مالية من طلاب دبلوم المدرسة الثانوية الفندقية بالقصير، للموافقة على الغش في الامتحان.





كان مسؤولو التربية والتعليم بالبحر الأحمر تلقوا عدة شكاوى من طلاب المدرسة الثانونية الفندقية بالقصير جنوب محافظة البحر الأحمر، ضد أحد مراقبي الامتحانات، اتهموه بطلب مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالغش في الامتحان.



