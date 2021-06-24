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طلب مبالغ مالية مقابل الغش.. قصة مراقب امتحانات الدبلوم الفني بالبحر الأحمر
الخميس 24/يونيو/2021 - 07:55 ص
محمد طه
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قررت لجنة التحقيق الخاصة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، مساء الأربعاء، إخلاء طرف مراقب امتحانات بشهادة الدبلوم الفني الثانوي الفندقي، بعد طلبه مبالغ مالية من طلاب دبلوم المدرسة الثانوية الفندقية بالقصير، للموافقة على الغش في الامتحان.
كان مسؤولو التربية والتعليم بالبحر الأحمر تلقوا عدة شكاوى من طلاب المدرسة الثانونية الفندقية بالقصير جنوب محافظة البحر الأحمر، ضد أحد مراقبي الامتحانات، اتهموه بطلب مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالغش في الامتحان.
وأرسلت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، لجنة تحقيق من الشؤون القانونية بالمديرية ومتابع الامتحانات من الوزارة، للتحقيق في الشكاوى، وسماع أقوال الطلاب والمراقب، وتبيّن من التحقيقات صحة الواقعة، وتقرر إخلاء طرف المراقب، وإلغاء ندبه، وإحالة الواقعة للوزارة، لاستكمال التحقيقات.
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