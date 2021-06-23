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أستاذ طرق: لابد من دخول القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 10:13 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والنقل بهندسة عين شمس، إنه لابد من دخول القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل، لافتًا إلى أن قطار البضائع أصبح دوره قليل جدًا.

وأضاف الدكتور حسن مهدي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن قطارات البضائع تقلل الحمولات على الطرق.

وأوضح أستاذ الطرق والنقل بهندسة عين شمس، أن مترو الأنفاق ليس به البيروقراطية التي تدار بها السكك الحديدية، منوها بأن الدول المتقدمة بها خطوط سكك حديدية مملوكة للقطاع الخاص.

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نقل البضائع مترو الانفاق قطار البضائع القطاع الخاص في النقل

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