"آخرة المعروف".. مجرمان يشوهان جسد شاب بالأمواس ساعدهما في إجراء مكالمة

فتحت النيابة العامة اليوم الأربعاء، تحقيقات موسعة فى واقعة قيام متهمين بسرقة هاتف محمول طالب وتشويه وجه بالموس بالمرج.





واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المجنى عليه ويدعى محمد جمال طالب بالثانوى العام، وقال أمام جهات التحقيق إنه فى تمام الساعة 5 الفجر كان فى بيت جده بمنطقة المرج القديمة وفى طريقه للرجوع إلى منزله وتفاجأ بشابين استوقفاه، وطلبا منه إجراء مكالمة هاتفية لا تستغرق الدقيقتين ووافق المجنى عليه على الفور، وتفاجأ بالشابين، أحدهم واقف أمامه والثاني بالخلف وقاموا بتكتيفه وضربه على الرأس وقاموا بتمزيق جسده ووجهه بالموس.





وبدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة المرج بلاغا من والدة طالب بلاغا يفيد بقيام عاطلين بالاعتداء على نجلها بسلاح أبيض أثناء محاولتهم سرقته بالإكراه عقب استدراجه أثناء تواجده في منطقة المرج، واعتدوا عليه، وسرقوا هاتفه المحمول.





وعقب إجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تمكن رجال مباحث قسم شرطة المرج من إلقاء القبض على أحد المتهمين فيما لا يزال البحث جاريًا لضبط الآخر.



