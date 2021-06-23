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غادة شلبي تتفقد عدد من الفنادق بمحافظة القاهرة

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 09:49 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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تفقدت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بمرافقة لجان التفتيش عدد من الفنادق الموجودة بمحافظة القاهرة لمتابعة مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية والتزامها بإجراءات التعقيم بصفة دورية.

جاء ذلك في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به الوزارة للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بالمنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية المختلفة.

وخلال جولتها بهذه الفنادق تم تفقد الغرف والمطابخ والمطاعم وحمامات السباحة وصالات الرياضة الموجودة بها.

كما قامت نائب الوزير بمتابعة سير عمليات تطعيم العاملين بهذه الفنادق بالأمصال المضادة لفيروس كورونا وذلك استعداداً لاستقبال السائحين وخاصة السياحة العربية التي من المتوقع أن تشهد ازدياداً في فصل الصيف وموسم الإجازات.

وأشادت نائب الوزير بالتزام الفنادق التي قامت بزيارتها بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما أكدت على ضرورة الاستمرار في ذلك، مما يضمن سلامة العاملين بهذه الفنادق والنزلاء.

كما أكدت على أن الوزارة حريصة على متابعة تطبيق هذه الإجراءات لتكون بمثابة رسالة طمأنة للسائح لتشجيعه لزيارة المقصد المصرى.

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