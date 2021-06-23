"بيتحرش بالطالبات من فترة".. تفاصيل ضبط المدرس المتحرش بالقليوبية

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالقليوبية، في واقعة تحرش مدرس بطالبات في إحدى مدارس مدينة بنها التجريبية، أن المدرس اعتاد التحرش بهم منذ فترة، وأن خوف الطالبات منه منعهم من الإبلاغ.





كما تبين من التحقيقات أيضًا، أن المعلم المتهم بالتحرش، يدرس مادة اللغة الإنجليزية لثلاث مراحل تعليمية، وهي الابتدائي، والإعدادي، والثانوي، وأنه اعتاد ارتكاب تلك الأفعال حتى أبلغت إحدى الطالبات والدتها وجرى كشف الأمر، وتقديم بلاغ ضده.





وتلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من الرائد أحمد حمدي رئيس مباحث قسم ثان بنها، بورود بلاغ من ثلاث فتيات، طالبات بمدرسة تجريبية ببنها، بقيام مدرس اللغة الإنجليزية بالتحرش بهن.



