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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال ساعات الليل

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 10:06 م
حالة الطقس ليلا
حالة الطقس ليلا
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، الموافق الـ23 من يونيو 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، على جمهورية مصر العربية غداً الخميس.

حالة الطقس خلال فترات الليل

وكشفت الهيئة عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة وطوال فترات الليل، ومع بدء يوم غد الخميس، والتي تشهد طقسا لطيفاً.

حالة الطقس المتوقعة

وأشارت الهيئة، إلى أن حالة الطقس المتوقعة خلال فترات الليل، يسودها طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون الطقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة


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