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ليلى علوي لـ"الفجر الفني": كنت واثقة من نجاح "ماما حامل" .. ولمست فيه إحساس الأم

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 11:18 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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عودة جديدة اشتاق جمهور ومحبي النجمة ليلى علوي لها، بعد غياب مايقارب من خمس سنوات عن السينما، حيث تطل علينا هذا الموسم بفيلم "ماما حامل"، الذى تجسد فيه دور سيدة متزوجة من الفنان بيومي فؤاد، ولديها ابنان هما النجمين حمدي الميرغني، ومحمد سلام.

تحدثت النجمة ليلى علوي فى تصريحات خاصة لموقع "الفجر الفنى"، عن عودتها إلى السينما بفيلم "ماما حامل"، حيث قالت "تجربة مختلفة وفكرة جديدة جذبتني لكى أعود إلى جمهوري بها، كما أن الدور مناسب لى وفريق العمل جميل، والمخرج متمكن يستطيع أن يخرج من الممثل أفضل ماعنده، وشعرت أن العمل سيحقق نجاحا كبيرا وسيضيف إلى مشواري الفني".


وأعربت عن سعادتها الشديدة بردود أفعال الجمهور على الفيلم، معبرة عن ذلك قائلة"مبسوطة بردود أفعال الجمهور وعندما كنت أشاهد معاهم الفيلم شعرت فى البداية بالقلق والخوف ولكن بعد ذلك عندما وجدت الجميع سعيد، شعرت بالراحة والسعادة معاهم".


وعن سبب حماسها لشخصية الأم فى "ماما حامل"، أشارت إلى إنها لمست إحساس هذه الأم، التى تتمنى أن تفرح بأولادها، وتبقي جدة ولها أحفاد، وشعرت إن هذه الأم هى "ليلى علوى".


وأشارت إلى أن التعاون مع بيومى فؤاد فى منتهي الجمال، واصفة إياه بالشخص المتنوع الذى يضيف لأي عمل يشارك فيه، كما إنها تحبه على المستوى الشخصي وتعتبره من ألذ الكوميديين فى مصر.

فيما وصفت كلا من النجمين حمدي الميرغني ومحمد سلامة ب "الأشقياء"، كاشفة عن الكواليس قائلة"كنا بنلعب مع بعض ونهزر، ونحكى عن حياتنا، وكانت الكواليس أشبه بالأجواء العائلية".

واختتمت حديثها بأن أزمة كورونا أثرت على التصوير وحالتهم النفسية، ولكن لابد أن تسير الحياة ولا تتوقف على أزمة أو مشكلة معينة.


"ماما حامل" من بطولة: ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام، محمد ثروت، نانسي صلاح، هدى المفتي، وسامي مغاوري، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم

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