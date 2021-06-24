اليوم.. لجنة الإدارة المحلية بالنواب تناقش عددًا من طلبات الإحاطة

تجتمع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، اليوم الخميس، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب؛ حيث تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن رصف شوارع مدينتي ديرب نجم والإبراهيمية - محافظة الشرقية، والقرى المنتهي بها توصيل الغاز الطبيعي، حيث أدى مشروع الغاز الطبيعي إلى تهالك بجميع الشوارع الرئيسية والداخلية، وكذا رصف طريق مصرف ديرب البلد بدءً من طريق السنبلاوين الزقازيق القديم مرورًا بديرب نجم البلد لإنشاء طريق دائري جديد.





تأخر توصيل الغاز الطبيعي في الزقازيق

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب لطفي شحاتة، بشأن التأخر في تنفيذ المشروع القومي للغاز الطبيعي لقرى مركز الزقازيق – محافظة الشرقية، وتعنت هيئة الطرق في حفر الطريق عند مصنع الزيوت أمام جامعة الزقازيق، وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب: مروة هاشم، وهاني أباظة، ولطفي شحاتة، بشأن مخالفة تنفيذ أعمال إنشاء نفق قرية الطاهرة التابعة للوحدة المحلية بشوبك بسطة – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية للقواعد والاشتراطات الفنية اللازمة في هذا الشأن والهدف الذي يتم إنشائه من أجله النفق، وكذلك طلبا الإحاطة المقدمان من النائب حمودة محمد، الطلب الأول بشأن توسيع وإنارة وإضافة كافة خدمات الطرق بطريق بلبيس – العاشر من رمضان محافظة الشرقية، وذلك نظرًا لأهمية هذا الطريق، والطلب الثانى بشأن تغطية مصرف بلبيس (رشاح بلبيس) - محافظة الشرقية، بمسافة تقدر بحوالي 1300 متر.





توفير أرض محلج في ديرب نجم

ومن المقرر أن تناقش اللجنة طلبا الإحاطة المقدمان من النائب عبدالباقي تركيا، الطلب الأول بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لشراء أرض محلج مدينة ديرب نجم – محافظة الشرقية، والمدرجة ضمن أصول قطاع الأعمال العام والمملوكة للبنك الأهلي – بنك مصر، لصالح صندوق الخدمات بالمحافظة لإقامة مشروعات تنموية وخدمية للمواطنين، والطلب الثانى بشأن تخفيض الرسوم التي فرضتها محافظة القاهرة على عدد (12) سيارة ميكروباص تعمل على نقل الركاب من القاهرة إلى مدينة ديرب نجم - محافظة الشرقية، لتصبح (5000 جنيه) بدلًا من عشرة ألاف جنيه التي فرضتها محافظة القاهرة.





عدم قانونية العقود المبرمة لاستغلال السويقات في مركز منيا القمح