نبيلة مكرم تروي قصة صورة احتضانها فتاة في أحد المطاعم

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفاصيل الصورة التي نشرتها الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تحضن فتاة شابة في أحد المطاعم وتبكي.



وقالت "نبيلة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إنه أثناء عملها كقنصلية مصر في روما، توفيت والدة هذه الفتاة وكان عمرها 4 سنوات ووصلت شكوى من جد الفتاة الذي أراد استرجاعها بعد أن تم إيداعه في أحد دور الرعاية في روما لمدة خمس سنوات.



وأضافت "وصلت شكوى إلى القنصلية المصرية، وبدأنا في البحث عن الفتاة، وعندما وجدنها كانت لا تتحدث العربية مرعوبة من ترك مكانها وبيتها والرجوع لمكان مجهول بالنسبة لها، وكانت لا تعلم أي شيء عن مصر أو أهلها، وحاولت التقرب منها من خلال احتفالية مع أطفال أولاد الدبلوماسيين في السفارة".



وتابعت "نسقت مع منظمة الهجرة الدولية لدفع مصروفات المدرسة الايطالية في مصر لتطمئن على استكمال مراحل تعليم الفتاة، وتم تسليمها إلى جدها، ولكن بعدها بفترة توفى الجد وقامت على رعايتها أخصائية اجتماعية وسيتم متابعة حالتها الآن".





