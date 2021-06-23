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بإطلالة رقيقة.. هبة مجدي تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 11:19 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة هبة مجدي، جمهورها ومحبيها عدة صور عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت فيها بإطلالة جذابة، حيث اعتمدت على مكياج جذاب أبرز جمال ملامحها، وارتدت فستان أسود رقيق، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي “مشاء الله - منورة يـ قمر - ايه الجمال ده”.




يذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدي مسلسل "موسى" بطولة كلا من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى

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