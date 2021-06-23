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إخماد حريق إندلع خلف وزارة الزراعة.. والنيران فحمت 7 سيارات وكرفان

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 10:19 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقا إندلع في قطعة أرض خلف وزارة الزراعة مساء اليوم الأربعاء، دون وقوع خسائر بشرية وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

والمعاينة الأولية بيت أن الحريق إندلع في كمية مخلفات خلف المتحف الزراعي، وامتد إلى عدد من السيارات خلف وزارة الزراعة، ما أسفر عن تفحم 7 سيارات متهالكة وكرفان.

وعززت قوات الدفاع المدني بالجيزة بسيارات إطفاء، لمحاصرة ألسنة اللهب وتقليل حجم الخسائر.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من قطعة أرض خلف وزارة الزراعة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارتي إطفاء.

وكشفت المعاينة الأولية نشوب الحريق بمخلفات زراعية، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت محاولات القوات من السيطرة على الحريق.

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