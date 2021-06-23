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شاهد.. بسمة وهبة تقود أول سيارة مائية في مصر

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 10:20 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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ظهرت الإعلامية بسمة وهبة، على الهواء، وهي تقول أول سيارة مائية في مصر، بمكونات محلية، وذلك خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور".

وروت الإعلامية بسمة وهبة، تجربتها مع السيارة المائية، حيث قالت:"بنتي هي اللى صورت بالموبايل والموضوع كان بالصدفة"، مؤكدة أن الفكرة رائعة وتستحق التقدير.

وتابعت:"الفكرة مجنونة، والشاب صاحب العربة يدعو للفخر.. وبقول لأى شاب عنده فكرة وعايش بره مصر.. ارجع.. بلدك بانتظارك.. فنحن في جمهورية جديدة".


بدوره قال صاحب الفكرة، كريم أمين عمره 29 سنة، من مرسى مطروح، إن فكرة السيارة المائية جاءت بعد سفره إلى ألمانيا، وقرر تجربتها في مصر.

وتابع:"رغم حياتي في ألمانيا وزوجتى الألمانية، لكن الآن أؤكد أنى مش محتاج أعيش خارج مصر، بفضل ما تمتلكه من ثروات، وأماكن رائعة".

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