استدرجوه لمنطقة زراعية.. تفاصيل اختطاف طفل بالدقهلية

تمكنت الاجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من ضبط شخصين بتهمة اختطاف طفل بقرية بلجاي التابعة لمركز المنصورة بهدف مساومة أسرته على إطلاق سراحة مقابل مبلغًا ماديًا.





وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من محسن متولي منصورة، 50 سنة، عامل ومقيم قرية بلجاي بغياب نجلة "متولي"6 أعوام، تلميذ، عن المنزل بتاريخ 15 يونيو.





ووجه اللواء علاء سليم، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي برئاسة رئيس المباحث الجنائية، وضباط فرع الأمن العام ومباحث مركز شرط المنصورة، لكشف تفاصيل اختفاء الطفل.





وتوصلت التحريات إلى أن الطفل اختطفعلى يد شخص يدعى "حمدي أحمد شاكر شريف"، 43 سنة، صنايعي مراتب، ومقيم بذات القرية وله محل إقامة آخر بقرية اوية جروان بمركز الباجور بمحافظة المنوفية وسابق اتهامة فى 3 قضايا "مخدرات سرقة- اعتداء على موظف عام".





ودلت التحريات أن المتحري عنه اتفق مع نجل شقيقته ويدعي "هاني خيري صادق إمام، 34 سنة، سائق ومقيم قرية العرب التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، على اختطاف المجني علية ومساومة أهليته لإطلاق سراحة.





ضبط المتهم الأول

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة، من ضبط المتم الأول وبمواجهته اعترف أنه اتفق مع نجل شقيقته على الحضور بالسيارة قيادتة رقم " م ي س 8265" ماركة شيفرولية بيضاء اللون ربع نقل.





وأضاف أنه استدرج الطفل المجني عليه لمنطقة زراعية متاخمة لمسكنة، ثم وضعه في صندوق السيارة، بالتعاون مع المتهم الآخر، ثم توجه به المتهم الثاني إلى محل إقامته وأخفاه بمسكنه بالقرية لحين مساومة أهليته لدفع مبلغ ديه لإطلاق سراحة.





وبالتنسيق مع فرع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية جري ضبط المتهم الثاني بمسكنة وتحرير الطفل والتأكد من سلامته، وعدم وجود إصابات به، وكذلك ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.



