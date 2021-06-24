Advertisements

استدرجوه لمنطقة زراعية.. تفاصيل اختطاف طفل بالدقهلية

الخميس 24/يونيو/2021 - 02:08 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
Advertisements
تمكنت الاجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من ضبط شخصين بتهمة اختطاف طفل بقرية بلجاي التابعة لمركز المنصورة بهدف مساومة أسرته على إطلاق سراحة مقابل مبلغًا ماديًا.

وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من محسن متولي منصورة، 50 سنة، عامل ومقيم قرية بلجاي بغياب نجلة "متولي"6 أعوام، تلميذ، عن المنزل بتاريخ 15 يونيو.

ووجه اللواء علاء سليم، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي برئاسة رئيس المباحث الجنائية، وضباط فرع الأمن العام ومباحث مركز شرط المنصورة، لكشف تفاصيل اختفاء الطفل.

وتوصلت التحريات إلى أن الطفل اختطفعلى يد شخص يدعى "حمدي أحمد شاكر شريف"، 43 سنة، صنايعي مراتب، ومقيم بذات القرية وله محل إقامة آخر بقرية اوية جروان بمركز الباجور بمحافظة المنوفية وسابق اتهامة فى 3 قضايا "مخدرات سرقة- اعتداء على موظف عام".

ودلت التحريات أن المتحري عنه اتفق مع نجل شقيقته ويدعي "هاني خيري صادق إمام، 34 سنة، سائق ومقيم قرية العرب التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، على اختطاف المجني علية ومساومة أهليته لإطلاق سراحة.

ضبط المتهم الأول
بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة، من ضبط المتم الأول وبمواجهته اعترف أنه اتفق مع نجل شقيقته على الحضور بالسيارة قيادتة رقم " م ي س 8265" ماركة شيفرولية بيضاء اللون ربع نقل.

وأضاف أنه استدرج الطفل المجني عليه لمنطقة زراعية متاخمة لمسكنة، ثم وضعه في صندوق السيارة، بالتعاون مع المتهم الآخر، ثم توجه به المتهم الثاني إلى محل إقامته وأخفاه بمسكنه بالقرية لحين مساومة أهليته لدفع مبلغ ديه لإطلاق سراحة.

وبالتنسيق مع فرع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية جري ضبط المتهم الثاني بمسكنة وتحرير الطفل والتأكد من سلامته، وعدم وجود إصابات به، وكذلك ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

نحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الدقهلية اختطاف طفل

أخبار تهمك

عاجل.. الشرقية للدخان تكشف أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

راموس يحسم مصيره في الموسم المقبل

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. ألمانيا تضرب موعدًا ناريًا مع إنجلترا في دور الـ16 بكأس أمم أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: انخفاض الإصابات والوفيات

منذ ساعة و 18 دقيقة

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

توتر العلاقة بين نجم الأهلي و موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تعرف على مواجهات دور الـ16 في كأس أمم أوروبا 2020

منذ ساعتين

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

منذ حوالي 6 ساعات

الخطيب يقرر تعديل عقد نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

نبيلة مكرم تروي قصة صورة احتضانها فتاة في أحد المطاعم

منذ أقل من ساعة

مُحدث.. جدول مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أمن أسيوط يحرر طفل اختطفه مجهولون وطلبوا فدية نصف مليون جنيه

الحبس سنة وغرامة 10 آلاف لـ"حانوتي" وآخرين لاتجارهم في الهيروين

ضبط صاحب ثلاجة لحوم وبحوزته 4 أطنان منتجات فاسدة بالبساتين

زوج ينهي حياة زوجته ويحرق جثتها في الشرقية

ضبط مدرس حول مسكنه لورشة لتصنيع الأسلحة والاتجار فيها بالمنيا

ضبط 6 موظفين ببريد أسيوط لاختلاسهم مبالغ مالية من حسابات المواطنين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:51 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: انخفاض الإصابات والوفيات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

06:31 م

عاجل - الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

11:32 م

راموس يحسم مصيره في الموسم المقبل

11:32 م

عاجل - تعرف على مواجهات دور الـ16 في كأس أمم أوروبا 2020

12:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى