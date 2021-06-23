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نور اللبنانية تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصويرية

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 11:20 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة اللبنانية نور، جمهورها ومحبيها صور لأحدث جلسة تصويرية لها من خلال حسابها الشخصى على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت نور بإطلالة مختلفة وجذابة، حيث تفاعل معها عدد كبير من جمهورها ومحبيها.


يذكر أن آخر أعمال نور اللبنانية مسلسل "ضل راجل" بطولة ياسر جلال، ونور، ومحمود عبد المغني، ونرمين الفقي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

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