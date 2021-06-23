تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 وشروط الالتحاق والمستندات المطلوبة

تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 .. يترقب الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم ظهور تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 من أجل التقديم لأبنائهم.





تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021





ويتساءل الكثيرون عن تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 والشروط المطلوبة للالتحاق بهذه المدارس وكذلك المستندات التي يشترط تقديمها.





معرفة تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021





ويبحث طلاب الصف الثالث الإعدادي عن تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 بنات في القاهرة والجيزة، للالتحاق بمدارس تمريض كبديل للثانوية، لأنها تضمن لهن الحصول على وظيفة بعد الانتهاء من الدراسة.





توقعات تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021





وتشير التوقعات إلى أن تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 بمدارس القاهرة، يكون عند 250 درجة، وفي محافظة الجيزة عند 220 درجة، حيث سيجري إعلان تنسيق التمريض العادي، خلال أيام.





إعلان تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021





ومن المقرر أن يتم النظر في تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 بعد اعتماد وإعلان نتائج الشهادة الإعدادية، ويعلن حينها عن فتح التقديم لمدارس التمريض لمدة أسبوعين.





ونرصد لطلابنا الكرام، عبر بوابة الفجر الإلكترونية تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 وشروط التقديم والمستندات المطلوبة في السطور التالية:





شروط التقديم والالتحاق بتنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021





أن يكون المتقدم مصري.

أن يكون المتقدم حاصل على الإعدادية.

ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما بحلول أول أكتوبر.

اجتياز الكشف الطبي وكشف الهيئة.

اجتياز الاختبارت النفسية والشخصية للمتقدم.

أن تكون المتقدمة غير متزوجة، ولا يجوز لها الزواج خلال الدراسة.

اجتياز الاختبارات الشخصية لتحديد قوة الملاحظة والاستجابة.

فترة التقديم لمدارس التمريض يستمر لمدة أسبوعين منذ إعلان التقديم .





المستندات المطلوبة للتقديم في تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021





تقديم 6 طوابع مهن طبية داخل حافظة.

دمغة واحدة بجنيه.

8 صور شخصية 4 في 6 ذات خلفية بيضاء.

شهادة ميلاد أصلية للطالب بجانب 3 صور للشهادة.

شهادة أصلية للشهادة الإعدادية وصورة منها.

شهادة حسن سير سلوك.

صورة بطاقة ولي أمر الطالب الشخصية.



