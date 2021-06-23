بسمة وهبة عن 30 يونيو: 8 سنوات من الانتصارات بطلها الرئيس السيسي

احتفت الإعلامية بسمة وهبة، باقتراب الذكرى الثامنة لـ ثورة 30 يونيو، وقالت:" كلها أيام ونوصل للذكرى الثامنة لواحد من أهم أيام مصر".



وقالت خلال مقدمة نارية ببرنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"،:"اليوم الذي قلب كل الموازين وأعاد مصر لمكانها الطبيعي، وشوفنا مصر بتبنى إيد بإيد وتحارب باليد الأخرى.. 8 سنوات.. ومصر تخوض ألف معركة ومعركة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.. 8 سنوات".



وواصلت:"لو اخترنا ليهم عنوان هيكون المنتصر.. الرئيس عبد الفتاح السيسي.. الرئيس لم يدخل معركة لأجل الوطن وإلا وانتصر فيها، وربما يكون هناك وجهات نظر مختلفة، لكن كل ذلك لن يغير حقيقة ثابتة وواضحة تؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو المنتصر.. لم يدخل معركة إلا وانتصر فيها".

