كروس يتحدث عن رحيل راموس

أكد توني كروس لاعب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن ناديه سيكون مهملا في حالة فشل في إعادة مدافعه سيرخيو راموس للفريق يوما ما.





وكان ريال مدريد قد أعلن الأسبوع الماضي عن رحيل راموس عن الفريق بعد 16 عاما قضاها في نادي العاصمة الإسبانية.





وفاز راموس بلقب الدوري الإسباني خمس مرات مع ريال مدريد، كما ساعد الفريق على تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، من بين مجموعة أخرى من الألقاب الكبرى.





لكن اللاعب الدولي الإسباني سيبدأ مغامرة جديدة في مسيرته الموسم المقبل، بعدما سحب ريال مدريد عرضه له والذي كان عبارة عن موسم واحد مع شروط مخفضة، وذلك حسب ما أكد المدافع المخضرم.





وقضى كروس سبعة مواسم مع راموس في نفس الفريق، وأبدى ثقته في أن صاحب الـ35 عاما سيعود يوما إلى "سانتياجو برنابيو" في المستقبل.





وقال كروس في مدونته الصوتية، يوم الأربعاء: أنا متأكد من أننا سنراه مرة أخرى في ريال مدريد أيا كانت طبيعة دوره.





وأضاف: سيكون من الإهمال عدم وجود شخص مثل ذلك في النادي والاحتفاظ به، لازال بإمكانه المساهمة كثيرا في المستقبل.





وانضم راموس إلى ريال مدريد قادما من إشبيلية في عام 2005 وشارك في 659 مباراة للفريق في كل البطولات، وجاءت آخر تلك المباريات أمام تشيلسي الإنجليزي في الخامس من مايو الماضي.





وكروس، والذي تبقى له عامان في عقده مع ريال مدريد، اعترف بصعوبة تصور مستقبل الفريق بدون وجود المدافع المخضرم راموس.





وقال كروس: أنا لا أعرف ريال مدريد بدون راموس، كان من غير المعقول ألا ينهي مسيرته في مدريد، كنت أتوقع بقاءه>





وأوضح: أنه ليس مجرد لاعب من التصنيف الأول، لكنه أيضا أفضل قائد رأيته في حياتي لأنه دائما يقاتل من أجل الفريق على أرض الملعب.



