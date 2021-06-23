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أورنچ مصر توقع اتفاقية شراكة مع البنك الأهلي تمهيداَ لإدارة محفظة "اورنچ كاش"

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أعلنت اورنچ مصر عن توقيع اتفاقية شراكة مع البنك الأهلي المصري،تمهيدا لإدارة خدمات الدفع عن طريق محفظة "اورنچ كاش"في نقلة نوعية قوية تستهدف تعزيز تجربة عملاء اورنچ وضمان الاستقرار الكامل وحصول العملاء على أفضل خدمة شاملة ومؤمنة ومطورة وفقا للمعتاد، وتمهيدا لتقديم المزيد من الخدمات والعروض الجديدة عبر الاستفادة من الإمكانات المصرفية الهائلة التي يقدمها البنك الأهلي المصري.

وشهد توقيع الاتفاقية التي عقدت بمقر البنك الأهلي المصري المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنج مصر والمهندس علاء فهمي وزير النقل السابق وعضو مجلس ادارة شركة اورنچ ونواب الرئيس التنفيذي للشركة الاستاذ نويل شاتو والاستاذة مروه العيوطي والاستاذة رانيا غريب والاستاذ أحمد متولي مدير إدارة الدفع الإلكتروني بشركة اورنچ مصروقيادات الشركة. ومن البنك الاهلي الاستاذ هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري والاستاذ يحيى أبو الفتوح والاستاذة الاستاذ داليا الباز نائبا رئيس مجلس الإدارة ووالاستاذ كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك  .

وسيستفيد العملاء من جميع خدمات محفظة اورنچ كاش الحالية كالمعتاد كونها أسهل وأسرع طريقة لإنجاز كل المعاملات المالية في أي وقت ومن أي مكان عبر الموبايل، سواء تحويل الأموال من وإلى أي محفظة أخرى وشحن الرصيد ودفع فواتير الموبايل والإنترنت المنزلي والكهرباء والمياه والغاز، ودفع مصاريف المدارس والجامعات واشتراكات النوادي والنقابات وأقساط التأمينات وتذاكر السفر والسينما والتبرع لأي مؤسسة خيرية، بالإضافة إلى الشراء من التجار عن طريق خاصية الـQR كود من تطبيق اورنچ كاش، وإتمام عمليات السحب والإيداع من خلال فروع اورنچ أو أي منفذ فوري ومن ماكينات الصراف الآلي. 

وبهذه المناسبة، قال نويل شاتونائب الرئيس التنفيذى لقطاع التطوير والجودةبشركة اورنج مصر " الانتقال إلى الشراكة مع بنك ضخم ومحترف وذا سمعة عالمية براقة مثل البنك الأهلي المصري يعد حجر الزاوية في خطتنا المستقبلية الرامية إلى تقديم المزيد من الخدمات والعروض الجديدة اعتمادا على خبراتنا الدولية وفقا لأفضل الأساليب المصرفية وأحدث الوسائل التقنية، وبما يمكن عملائنا من الحصول على أفضل تجربة على الإطلاق في السوق المصري في قطاع الخدمات المالية عبر محافظ الموبايل".

وأوضح: "نؤمن أيضا أن الشراكة بين كيانين عملاقين في عالم الاتصالات والقطاع المصرفي من شأنها أن تدعم جهود الدولة المصرية التي تخطو بسرعة كبيرة لتحقيق استراتيجية التحول الرقمي والشمول المالي، وتستهدف بشكل خاص تقليل التعاملات النقدية وتيسير عمليات الدفع الإلكتروني بما يضمن خدمات أكثر سهولة وأمنا للمصريين".
وعقب التوقيع صرح الاستاذ هشام عكاشه رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري أنتلك الشراكة بين البنك الأهلي المصري واورنچ مصر تعكس التوافق في استراتيجيتي الكيانين الكبيرين سعيا لتقديم تجربة أفضل وأكثر جودة لعملاء الشركة بالاستفادة من الإمكانات المصرفية المتطورةوخاصة الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها البنك الأهلي المصري في تحقيق نقلة نوعية قوية تستهدف تعزيز تجربة عملاء اورنچ وضمان الاستقرار الكامل وحصول العملاء على أفضل خدمة متكاملة وآمنة تمامالعملاء الشركة، مضيفا ان البنك يستهدف من الشراكة الوصول بالخدمات المصرفية لكل أفراد المجتمع وهو ما يدعم استراتيجية البنك في الشمول المالي سعيا لتقليل التعامل النقدي والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد مواكبا بذلك خطط الدولة في هذا الشأن، والتي تتم من خلال توفير وتطوير المنتجات والخدمات التي تؤدي إلى جذب شرائح جديدة من المواطنين للتعامل مع الجهاز المصرفي.

وأعرب الاستاذ يحيي ابو الفتوح عن اعتزازه بتلك الشراكة المثمرة بين البنك الاهلي المصري واورنچ مصر والتي ستنعكس على تقديم خدمات أفضل لعملاء الشركة مع استقطاب المزيد من العملاء المرتقبين لشبكة عملاء بنك أهل مصر الذين تجاوز عددهم 16.5 مليون عميل من مختلف فئات المجتمع والذي يسعى دائما البنك الى تقديم أعلى معدلات الخدمة بأفضل الوسائل الفنية والبشرية والتكنولوجية المتاحة في السوق المصرية بما يتيح لشركة اورنچ تقديم تجربة مثالية للملايين من عملائها في جميع أنحاء الجمهورية.

جدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري هو أحد أبرز البنوك التي تلعب دورا رئيسيا في تنفيذ مبادرات البنك المركزي المصري الرامية إلى تحقيق الشمول المالي، بينما حققت شركة اورنچ مصر نقلة كبيرة في تطوير البنية التحتية التكنولوجية والاعتماد على الحلول الذكية وتدريب وتأهيل العناصر البشرية بالشكل الذي مكنها من مضاعفة خدماتها للشمول المالي في عام 2020.

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شركة اورانج اورانج كاش المحافظ الالكترونية البنك الاهلي أورانج مصر

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