دبلوماسي سابق يكشف دور مصر في مؤتمر برلين 2 لدعم الدولة الليبية

تحدث السفير محمد حجازى مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن دور مصر في مؤتمر برلين 2 لدعم الدولة الليبية، مشيرًا إلى أنه عند إعلان مصر، سرت الجفرة خط أحمر، توقف إطلاق النار وبدأت الأطراف الليبية السعي من أجل إطلاق عملة سياسية تمثلت في مؤتمر برلين الأول، مضيفا أنه جاء الدور المصرى لتبنى المجتمع الدولى لسياسات أكثر وضوحا، وكان اجتماع برلين 2 الذى استضافته ألمانيا.



وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على فضائية المحور، أن الدور المصرى كان هام جدا وضرورى في إطلاق المشهد الليبى في المسار السياسي.



وذكر أن مشاركة مصر وكلمة وزير الخارجية سامح شكرى، كلها كانت تسير في خط التأكيد على أهمية المسار السياسى وأهمية الاستحقاق السياسى وضرورة خروج الميليشيات والقوات الأجنبية من الأراضى الليبية، لافتًا إلى أن بيان مؤتمر برلين 2 كان واضح في دعوة خروج القوات الأجنبية والميليشيات المسلحة المتطرفة على وقف تدخلها في الشأن الليبى، والدعوة لتوحيد قوى المؤسسات الليبية، استمرار حظر السلاح لدى الميليشيات المتطرفة، موضحا أن المشهد الليبى يسير بشكل واضح للدعوة لإقامة الانتخابات في موعدها.



وشدد على أن المجتمع الدولى قرر أنه إذا استمرت القوى الداخلية والميليشيات المسلحة يتم فرض عقوبات دولية صارمة عليها سواء من الأمم المتحدة أو الجامعة العربية، مشيرا إلى أن الحكومة الليبية تتعرض لضغوط شديدة من ميليشيات عسكرية متطرفة وإرهابية مسلحة تهدد السياسيين وتعوق المسار التصالحى بين الأشقاء، كما أن ليبيا كانت مطمع لعديد من القوى الدولية طوال السنوات التي مضت.

