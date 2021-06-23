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عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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حسم مسؤولو الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أول صفقات الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر الصيفية لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل مبلغ 13 مليون جنيه مصري.

الأهلي ينهي صفقة كريم فؤاد

كشف مصدر بالنادي الأهلي أن مسؤولي القلعة الحمراء تمكنوا من حسم صفقة.كريم فؤاد ظهير أيمن نادي النجوم المعار هذا الموسم لانبي رسمياً مقابل 15 مليون جنيه.

وأوضح المصدر أن الأهلي سيقوم بدفع مبلغ مالي 13 مليون جنيه مصري فقط ،على أن يتحمل كريم فؤاد 2 مليون يتم خصمهم من مستحقاته لدي القلعة الحمراء والنجوم.

وتابع المصدر أن هناك جلسة جمعت مسؤولي النجوم مع الأهلي شهدت حسم صفقة كريم فؤاد لصالح المارد الأحمر،  وتوقيع العقود، بعدما توصل الطرفان لصيغة اتفاق مادي حول الصفقة.

وأتم المصدر موضحا أن كريم فؤاد وقع على عقد مع الأهلي ممتد لمدة 5 مواسم، على أن ينضم اللاعب الدولي لتدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بعد انتهاء مباريات انبي في بطولة الدوري العام.
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