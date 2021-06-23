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توتر العلاقة بين نجم الأهلي و موسيماني

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 10:32 م
الاهلي
الاهلي
ريهام عبد المحسن
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توترت من جديد العلاقة بين محمود كهربا نجم الأهلي والمدير الفني للفريق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في الفترة الماضية.

وشارك محمود كهربا قد في جزء من لقاء السوبر الإفريقي وحصل على وعد من جانب بيتسو موسيماني بعودته بشكل تدريجي في المباريات قبل أن يجد نفسه خارج الحسابات في مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي.

وتسيطر حالة من الغضب على محمود كهربا بسبب خروجه من حسابات المدير الفني الجنوب أفريقي في مباراة الذهاب على الرغم من رغبته في المشاركة في الشوط الثاني من اللقاء.

وتلقى محمود كهربا تحذيرات من جانب بعض اللاعبين المقربين منه داخل الأهلي بالإضافة إلى سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في القلعة الحمراء من أي رد فعل غاضب خلال الفترة المقبلة وتمت مطالبته بالالتزام بالتعليمات واحترام قرارات موسيماني.

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