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يوسف الحسيني يدخل في نوبة بكاء على الهواء

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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نعى الإعلامي يوسف الحسيني، زميله بالتلفزيون المصري المصور علاء صلاح، قائلا: "الفقد دا شيء بشع، أنا مش عايز أنكد عليكم بس".

ودخل "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، في نوبة بكاء قائلًا: "اشبعوا من كل اللي حواليكم.. إحنا في سننا دا، مش بنكون نتوقع أننا ممكن نموت في لحظة، ولا كورونا ولا أي حاجة السر الإلهي وقع".

وتابع يوسف الحسيني قائلًا: "الله يرحمك يا علاء كان عنده القدرة على إطلاق الإفيهات.. بس كان سهون بيقعد ساكت، وبعدين يخبط جملة تلفف الواحد حولين نفسه".

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