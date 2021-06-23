يوسف الحسيني يدخل في نوبة بكاء على الهواء

نعى الإعلامي يوسف الحسيني، زميله بالتلفزيون المصري المصور علاء صلاح، قائلا: "الفقد دا شيء بشع، أنا مش عايز أنكد عليكم بس".





ودخل "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية " الأولى "، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، في نوبة بكاء قائلًا: "اشبعوا من كل اللي حواليكم.. إحنا في سننا دا، مش بنكون نتوقع أننا ممكن نموت في لحظة، ولا كورونا ولا أي حاجة السر الإلهي وقع".



