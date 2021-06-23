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يوسف الحسيني يدخل في نوبة بكاء على الهواء
الأربعاء 23/يونيو/2021 - 10:33 م
كساب أحمد
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نعى الإعلامي يوسف الحسيني، زميله بالتلفزيون المصري المصور علاء صلاح، قائلا: "الفقد دا شيء بشع، أنا مش عايز أنكد عليكم بس".
ودخل "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، في نوبة بكاء قائلًا: "اشبعوا من كل اللي حواليكم.. إحنا في سننا دا، مش بنكون نتوقع أننا ممكن نموت في لحظة، ولا كورونا ولا أي حاجة السر الإلهي وقع".
وتابع يوسف الحسيني قائلًا: "الله يرحمك يا علاء كان عنده القدرة على إطلاق الإفيهات.. بس كان سهون بيقعد ساكت، وبعدين يخبط جملة تلفف الواحد حولين نفسه".
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