كرستينا كرم تستعد لطرح كليب للترويج للسياحة في مصر

أعلنت المغنية كرستينا كرم، طرح أول فيديو كليب، عبارة عن عمل للترويج للسياحة من جديد في مصر فتره ما بعد الكورونا.





كرستينا كرم من مواليد محافظة البحر الأحمر، وقدمت العديد من الترانيم على مواقع التواصل الاجتماعى واليوتيوب، تعمل كرستينا كرم أخصائية سياحية بمكتب وزارة السياحة والآثار بالبحر الأحمر، وهى خريجة كلية السياحة والفنادق قسم الإرشاد السياحى بجامعة قناة السويس ٢٠١٠ بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف لأنها تعشق التاريخ والآثار الفرعونية.





طرحت كرستينا كليب يجمع بين ترنيمة إيزيس لنقل المومياوات الملكية وأغنية حلوة يا بلدي لداليد، موضحة أن التصوير تم باماكن متعدده تعبر عن جمال مصر والبحر الآحمر والغردقة منها متحف ميني إيجبت بارك الذي يضم جميع آثار مصر فى مكان واحد بقياسات مصغرة، وتم التصوير باماكن أخرى بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر ووسط مجموعة من السياح الروس والأوكران بالغردقة.

