Advertisements

النيابة تنتدب الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
بدأت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها في حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة، وقررت ندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه ونقطة بدايته ونهايته.

وكلفت النيابة رجال الأدلة الجنائية بكتابة تقرير واف حول الخسائر التي خلفها الحريق وعدد الملفات في الطوابق الثلاثة "البدروم وأرضي وأول علوي" كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة إلى شرطة النجدة، بورود بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مبنى مجلس الدولة في منطقة الدقي.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 15 سيارة إطفاء، إضافة إلى خط ممتد بنهر النيل عبر لانش إطفاء.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مبنى ارشيف مجلس الدولة حوادث حريق الفجر

أخبار تهمك

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فرنسا تتعادل مع البرتغال وتتأهل لدور الـ16 لمواجهة سويسرا في يورو 2020

منذ 8 دقائق

شاهد أهداف مباراة فرنسا والبرتغال في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

منذ ربع ساعة

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

منذ ساعتين و 45 دقيقة

توتر العلاقة بين نجم الأهلي و موسيماني

منذ 35 دقيقة

كروس يتحدث عن رحيل راموس

منذ 37 دقيقة

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعيين سفير جديد لمصر في إثيوبيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مُحدث.. جدول مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

منذ نصف ساعة

مصدر بالأهلي يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة التفاوض مع نجم فنربخشة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ 35 دقيقة

الفجر الرياضي يكشف طلبات الرجاء لانتقال «رحيمي» إلى الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

يوسف الحسيني يدخل في نوبة بكاء على الهواء

منذ 34 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:38 م

مُحدث.. جدول مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

06:31 م

توتر العلاقة بين نجم الأهلي و موسيماني

10:32 م

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

10:32 م

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

08:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى