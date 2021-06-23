النيابة تنتدب الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

بدأت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها في حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة، وقررت ندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه ونقطة بدايته ونهايته.





وكلفت النيابة رجال الأدلة الجنائية بكتابة تقرير واف حول الخسائر التي خلفها الحريق وعدد الملفات في الطوابق الثلاثة "البدروم وأرضي وأول علوي" كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.





وتلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة إلى شرطة النجدة، بورود بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مبنى مجلس الدولة في منطقة الدقي.





ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 15 سيارة إطفاء، إضافة إلى خط ممتد بنهر النيل عبر لانش إطفاء.



