مُحدث.. جدول مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

يشهد دور الستة عشر من عمر بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، مباريات خروج المغلوب من البطولة مباشرة.





حيث تبدأ مواعيد مباريات دور الستة عشر من اليورو يوم السبت المقبل 26 يونيو، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 بواقع مباراتين في اليوم.





حيث يلتقي منتخب الدنمارك أمام نظيره منتخب ويلز، يوم السبت، وفي نفس اليوم تقام مباراة إيطاليا والنمسا.





ويلتقي منتخب هولندا مع منتخب التشيك ، يوم الأحد المقبل، وفي نفس اليوم يلعب بلجيكا مع البرتغال ثالث المجموعة السادسة.





ويلتقي منتخب كرواتيا مع إسبانيا يوم الاثنين المقبل، وفي نفس اليوم سيلعب منتخب فرنسا أول المجموعة السادسة ضد سويسرا ثاني المجموعة الأولى.





وسيلعب منتخب إنجلترا مع ألمانيا ثاني المجموعة السادسة يوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو.





وسوف يتحدد جميع مواجهات دور الستة عشر بكأس أمم أوروبا مساء اليوم الأربعاء، وذلك بعد انتهاء الجولة الأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الخامسة والسادسة.