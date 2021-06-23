مُحدث.. جدول مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

Advertisements
مُحدث.. جدول مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)
الأربعاء 23/يونيو/2021 - 10:38 م
غدير أحمد
Advertisements
يشهد دور الستة عشر من عمر بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، مباريات خروج المغلوب من البطولة مباشرة.
حيث تبدأ مواعيد مباريات دور الستة عشر من اليورو يوم السبت المقبل 26 يونيو، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 بواقع مباراتين في اليوم.
حيث يلتقي منتخب الدنمارك أمام نظيره منتخب ويلز، يوم السبت، وفي نفس اليوم تقام مباراة إيطاليا والنمسا.
ويلتقي منتخب هولندا مع منتخب التشيك، يوم الأحد المقبل، وفي نفس اليوم يلعب بلجيكا مع البرتغال ثالث المجموعة السادسة.
ويلتقي منتخب كرواتيا مع إسبانيا يوم الاثنين المقبل، وفي نفس اليوم سيلعب منتخب فرنسا أول المجموعة السادسة ضد سويسرا ثاني المجموعة الأولى.
وسيلعب منتخب إنجلترا مع ألمانيا ثاني المجموعة السادسة يوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو.
وسوف يتحدد جميع مواجهات دور الستة عشر بكأس أمم أوروبا مساء اليوم الأربعاء، وذلك بعد انتهاء الجولة الأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الخامسة والسادسة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements