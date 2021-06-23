تطورات جديدة في قضية فتاة "التيك توك" حنين حسام

حنين حسام .. زاد الجدل مؤخراً حول قضايا فتيات مواقع التواصل الاجتماعي، الساعيات إلى الشهرة وربح المال، على حساب قيم المجتمع وتقاليده الراسخة.





حنين حسام





وتعد حنين حسام المشهروة إعلامياً بفتاة "التيك توك"، إحدى الفتيات التي دخلت في بوتقة البحث عن كسب المال والشهرة، ضاربة عرض الحائط أما القيم والعادات والتقاليد.





تطورات قضية حنين حسام





بدأت واقعة حنين حسام حينما تم رصد أفعالها لمخلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم ضبط فتاة التيك توك، وتم الوصول إلى غرف "الشات" المغلقة والتطبيقات المنافية للآداب.





بدء التحقيقات في قضية حنين حسام





وبدأت التحقيقات في قضية حنين حسام في أبريل الماضي، وحكم عليها بالسجن 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، إلى جانب صدور حكم آخر بسجن مودة الأدهم، 6 سنوات بتهمة الاتجار بالبشر.





الحكم على حنين حسام





وجاء الحكم القضائي على حنين حسام بعد تحقيقات لأشهر، وبدأت من واقعة فيديو بثته حنين حسام، الطالبة المفصولة بكلية الآثار جامعة القاهرة، تدعو الفتيات إلى الاشتراك في مجموعة إلكترونية باسم "الوكالة".





حنين حسام تحرض الفتيات





وحرضت حنين حسام الفتيات على القيام ببث مباشر والتعارف والتحدث إلى المتابعين مقابل الحصول على أجور بالدولار الأمريكي تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث.





حنين حسام والغرف المغلقة





وأفادت التحقيقات في قضية حنين حسام بوجود غرف شات مغلقة، تجمع بين الفتيات وبعض الرجال، وتشهد ممارسة لأعمال منافية للآداب عبر هذه الغرف الـprivate room، حيث من خلالها يتضاعف الأجر.



