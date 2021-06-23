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"القومية للتأمين" تكشف تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 13%

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 11:04 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر مارس الماضي وجه بزيادة المعاشات بنسبة 13%.

وتابع "عوض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى" بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن هناك 10.5 مليون مواطن سيستفيد من هذه الزيادة بتكلفة تقدر بـ 31 مليار جنيه.

وتابع ان هذه الزيادة ستصرف لأصحاب المعاش ابتداءً من شهر يوليو، خاصة أن المعاشات تصرف في بداية الشهر اما الراتب في صرف نهاية الشهر، معقبًا: "المعاش بيختلف عن المرتب في توقيت الصرف".

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