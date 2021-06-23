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شاهد.. السيسي يطالب بتطبيق أقصى نسبة لزيادة المعاشات: نرد الجميل

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 10:44 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يوجد 10.5 مليون مواطن يصرفون المعاشات بشكل منتظم من الدولة، وقرار الرئيس بزيادة المعاشات بنسبة 13 % أسعد الملايين من أصحاب المعاشات.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على فضائية المحور، أن تكلفة الزيادة 13 % لأصحاب المعاشات 31 مليار جنيه في العام، موضحًا أن فض التشابكات المالية ورد أموال التأمينات ساهم في توفير موارد جديدة لأصحاب المعاشات.

وذكر أن الرئيس السيسي طالب بتطبيق أقصى نسبة لزيادة المعاشات، مضيفًا: "وصلنا لزيادة بنسبة 13 %، ويتم تطبيقها بداية الشهر المقبل، ووجه الرئيس برد الجميل لأشخاص أفنوا عمرهم في خدمة الدولة".

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زياده المعاشات بوابة الفجر الفجر السيسي

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