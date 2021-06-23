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منصة تابعة لبورصة لندن تستعيد خدماتها بعد انقطاع دام عدة ساعات

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
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قالت ريفينيتيف، المملوكة لمجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، إن منصة البيانات والمعلومات التابعة لها أيكون شهدت انقطاعا استمر عدة ساعات اليوم الأربعاء قبل عودة الخدمات.

وقالت ريفينيتيف إن الخدمات بدأت تواجه مشكلات الساعة 01:19 بتوقيت جرينتش، إذ تضررت بنوك وشركات مالية أخرى خلال جلسة التداول في آسيا.

واشتكى عملاء آخرون على تويتر مع بدء جلسة التداول الأوروبية لكن لم يتضح عدد المستخدمين المتضررين.

وذكرت ريفينيتيف أنها علمت بوجود مشكلات لدى بعض المستخدمين الذين لا يمكنهم الدخول إلى بعض منتجاتها وخدماتها.

وقالت في مذكرة للعملاء اعتذرت فيها عن الانقطاع “عادت الخدمة اعتبارا من 07:51 بتوقيت جرينتش بعد تحرك فرق الدعم في Refinitiv لإعادة تشغيل الخوادم”.

هذا واستكملت مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية استحواذها على ريفينيتيف في يناير في صفقة بقيمة 27 مليار دولار.

ورفينيتيف لديها أكثر من 40 ألف عميل و400 ألف مستخدم.

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منصة ريفينيتيف تعطل المنصة بورصة لندن الاعطال الالكترونية

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