الإسكان تكشف موعد الانتهاء من تطوير سور مجرى العيون

كشف المهندس علاء عبد العزيز المشرف على تطوير سور مجرى العيون بوزارة الإسكان، عن أن تكلفة تطوير المشروع 1.5 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية العام الجاري 2021.



وقال "عبد العزيز"، خلال تصريحات صحفية، إن الحكومة قررت أن تعيد مصر الحضارية لرونقها العظيم، مشيرًا إلى أن مساحة المشروع 95 فدان يحتوى على 1926 وحدة سكنية بـ 79 عمارة سكنية.



وذكر أنه كان لا بد من مراعاة وجود الأثر، بالإضافة إلى وجود منطقة تجارية وترفيهية ومجموعة مطاعم ومساحات خضراء، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من تطوير المشروع بالكامل بنهاية العام أو بداية العام الجديد.