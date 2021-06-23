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عاجل.. فرنسا تتعادل مع البرتغال وتتأهل لدور الـ16 لمواجهة سويسرا في يورو 2020
الأربعاء 23/يونيو/2021 - 10:59 م
الفجر الرياضي
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تعادل منتخب فرنسا مع نظيره المنتخب البرتغالي، بهدفين لكل منتخب، في المباراة اتلتي جمعت المنتخبين، مساء اليوم، الاربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020).
وتأهل فرنسا بهذه النتيجة كأول مجموعته ليواجه المنتخب السويسري في دور الستة عشر بكأس أمم أوروبا، فيما صعد البرتغال كأفضل ثوالث ليواجه المنتخب البجليكي في دوري الـ16 بالبطولة الأوروبية الكبري.
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