Advertisements

عاجل.. فرنسا تتعادل مع البرتغال وتتأهل لدور الـ16 لمواجهة سويسرا في يورو 2020

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
تعادل منتخب فرنسا مع نظيره المنتخب البرتغالي، بهدفين لكل منتخب، في المباراة اتلتي جمعت المنتخبين، مساء اليوم، الاربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020).

وتأهل فرنسا بهذه النتيجة كأول مجموعته ليواجه المنتخب السويسري في دور الستة عشر بكأس أمم أوروبا، فيما صعد البرتغال كأفضل ثوالث ليواجه المنتخب البجليكي في دوري الـ16 بالبطولة الأوروبية الكبري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فرنسا سويسرا بلجيكا البرتغال إنجلترا (يورو 2020)

أخبار تهمك

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ 38 دقيقة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

كروس يتحدث عن رحيل راموس

منذ 40 دقيقة

توتر العلاقة بين نجم الأهلي و موسيماني

منذ 38 دقيقة

شاهد.. السيسي يطالب بتطبيق أقصى نسبة لزيادة المعاشات: نرد الجميل

منذ أقل من نصف ساعة

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الفجر الرياضي يكشف طلبات الرجاء لانتقال «رحيمي» إلى الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 8 ساعات

مصدر بالأهلي يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة التفاوض مع نجم فنربخشة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. فرنسا تتعادل مع البرتغال وتتأهل لدور الـ16 لمواجهة سويسرا في يورو 2020

منذ 11 دقائق

يوسف الحسيني يدخل في نوبة بكاء على الهواء

منذ 36 دقيقة

مُحدث.. جدول مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

منذ نصف ساعة

شاهد أهداف مباراة فرنسا والبرتغال في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

منذ 19 دقيقة

عاجل - الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

إيطاليا تقهر سويسرا بالثلاثة وتتأهل لدور الـ16 في كأس أمم أوروبا

شاهد أهداف مباراة سويسرا وتركيا في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

يورو 2020.. رونالدو يضرب شباك فرنسا بالهدف الأول (فيديو)

بنزيما يهز شباك البرتغال بالهدف الثاني في يورو 2020 (فيديو)

رونالدو يُعادل النتيجة للبرتغال أمام فرنسا في يورو 2020 (فيديو)

شاهد أهداف مباراة فرنسا والبرتغال في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:38 م

مُحدث.. جدول مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

06:31 م

توتر العلاقة بين نجم الأهلي و موسيماني

10:32 م

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

10:32 م

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

08:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى