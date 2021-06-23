عاجل.. فرنسا تتعادل مع البرتغال وتتأهل لدور الـ16 لمواجهة سويسرا في يورو 2020





وتأهل فرنسا بهذه النتيجة كأول مجموعته ليواجه المنتخب السويسري في دور الستة عشر بكأس أمم أوروبا، فيما صعد البرتغال كأفضل ثوالث ليواجه المنتخب البجليكي في دوري الـ16 بالبطولة الأوروبية الكبري.

تعادل منتخب فرنسا مع نظيره المنتخب البرتغالي، بهدفين لكل منتخب، في المباراة اتلتي جمعت المنتخبين، مساء اليوم، الاربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020).