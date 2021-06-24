تعليم القليوبية: تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة اتهام مدرس بالتحرش

أعلن الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، تشكيل لجنة تقصي حقائق في واقعة اتهام مدرس بالتحرش بالفتيات أثناء تواجدهن بأحد المدارس التجريبية والدروس.





وأضاف "محمود"، في تصريحات صحفية اليوم، أنه من المقرر سؤال العاملين بالمدرسة، موضحا أنه لايوجد حاليا طلاب بالمدارس، حيث أننا في فترة إجازة، ولايوجد طلاب أو طالبات ولا حتى تواجد لمجموعات التقوية أو أي شئ من هذا القبيل.





وطمأن محمود أهالي بنها، وأولياء الأمور إلى حرص الوزارة على تعقب أي مخالفة من هذا النوع ومجازاة من يثبت ارتكابه لها مهما كان.





وكانت واقعة تعرض فتيات بمدرسة تجريبية في بنها للتحرش من قبل أحد مدرسي اللغات بالمدرسة، قد بدأت بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، اتهمت فيه إحدى الفتيات ووالدتها حدوث واقعة التحرش بالمدرسة التجريبية المعروفة بالعاصمة بنها.





وتداولت وسائل التواصل الإجتماعي اتهامات من صاحبة البلاغ وعدد من المنشورات الأخرى، بأن المدرس المتهم تحرش بطالبات في إحدى مدارس مدينة بنها التجريبية وأنه اعتاد التحرش بهم منذ فترة طويلة، وأن خوف الطالبات منه منعهم من الإبلاغ، موضحين أنه متخصص في تدريس مادة اللغة الإنجليزية ل3 مراحل تعليمية وهي الابتدائي والإعدادي والثانوي، وأنه اعتاد ارتكاب تلك الأفعال حتى أبلغت إحدى الطالبات والدتها وجرى كشف الأمر وتقديم بلاغ ضده.





فيما نفى عددا آخر من المتعاملين مع المدرس وأكدوا حسن أخلاقه، وأنه أغلق السنتر الخاص بالدروس الذي كان يعمل فيه منذ يداية أزمة كورونا 2020، وأنه كان يعمل أون لاين، ومعهود له بحسن السير والسلوك والسيرة.





كان قد تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارًا من العميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها بورود بلاغ من 3 فتيات طالبات بمدرسة تجريبية ببنها بقيام مدرس اللغة الإنجليزية بالتحرش بهن.



