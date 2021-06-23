موعد مباراة بيراميدز المقبلة ضد الرجاء في إياب نصف نهائي الكونفدرالية

Advertisements
موعد مباراة بيراميدز المقبلة ضد الرجاء في إياب نصف نهائي الكونفدرالية
الأربعاء 23/يونيو/2021 - 11:03 م
غدير أحمد
Advertisements
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لمواجهة نظيره الرجاء المغربي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وتقام مباراة بيراميدز أمام نظيره الرجاء المغربي، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب مركب محمد الخامس.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، والتي أقيمت في القاهرة، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.
Advertisements