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موعد مباراة بيراميدز المقبلة ضد الرجاء في إياب نصف نهائي الكونفدرالية

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لمواجهة نظيره الرجاء المغربي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام مباراة بيراميدز أمام نظيره الرجاء المغربي، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب مركب محمد الخامس.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، والتي أقيمت في القاهرة، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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