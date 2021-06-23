عاجل.. ألمانيا تضرب موعدًا ناريًا مع إنجلترا في دور الـ16 بكأس أمم أوروبا





وتأهل منتخب ألمانيا لدوري الستة عشر كثاني مجموعته ليضرب موعدًا ناريًا في دور الـ16 مع المنتخب الإنجليزي الذي تصدر مجموعته.





وفي نفس المجموعة تأهلت فرنسا لمواجهة سويسرا، وصعد أيضًا المنتخب البرتغالي كأفضل ثالث ليواجه المنتخب البليجكي.

تأهل منتخب ألمانيا إلى دور الستة عشر بعد تعادله الصعب والمثير مع المنتخب المجري، بهدفين لكل منتخب، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020).