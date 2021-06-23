خاص.. عمرو دياب ينتهي من تصوير إعلانه الجديد غداً (صور)

ينتهي الهضبة عمرو دياب، غداً من تصوير إعلانه الجديد لصالح إحدى شركات المحمول المُتعاقد معها.





وبدء عمرو دياب، تصوير إعلانه كڤيديو كليب فى قرية سيدى عبدالرحمن بالساحل الشمالى والمتوقع عرض الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة.









جدير بالذكر أن عمرو ، قد أحيا حفل غنائي مميز منذ أيام في Jeddah Super Dome أكبر قبة في العالم والتي تم افتتاحها أخيراً، ليكون حفل دياب هو الأول فيها.

وتألق الهضبة بمجموعة من أشهر أغنياته خاصة أغنيات ألبومه الجديد "يا انا يا لا"، كما قدم مجموعة من أشهر أغنياته منها "أجمل عيون"، "ياساحر" "،" قمرين " وسط تفاعل كبير من جمهوره.



