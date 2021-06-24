بسبب المغالاة في الأسعار.. "دينية النواب" تناقش نقل الورش لمنطقة الحرفيين بالغردقة

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اجتماعًا لها، اليوم الخميس، وذلك لمناقشة تأخر نقل الورش الواقعة داخل مدينة الغردقة إلى منطقة الحرفيين، بسبب المغالاة في سعر تملك هذه الورش من قبل هيئة الأوقاف المصرية مالكة المشروع.





وكان اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، استقبل وفد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، أمس الأربعاء، والذي يزور مدينة الغردقة لمناقشة إشكالية تأخر نقل الورش الواقعة داخل مدينة الغردقة إلى منطقة الحرفيين





واصطحب محافظ البحر الأحمر، الوفد البرلماني، لزيارة مدينة الحرفيين، خصوصا الأماكن التي تمتلكها وزارة الأوقاف، واطلع الوفد على آخر تطورات عمل مدينة الحرفيين والورش التابعة لوزارة الأوقاف، خصوصا فيما يتعلق بالمرحلة الأولى، مؤكدًا العمل من أجل تحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين وهيئة الأوقاف على حد سواء.



